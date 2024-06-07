Пара нашла жуткую тайную комнату под джакузи

В США супружеская пара нашла в своем доме тайную комнату под джакузи. Об этом пишет New York Post.

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Хейли и Тревор Гилмартин живут в штате Мичиган, рядом с озером Гурон, которое отделяет США от Канады. Они ремонтировали дом и нашли под ванной жуткую комнату и туннель бутлегеров глубиной шесть метров. Гилмартины предполагают, что он использовался для контрабанды алкоголя из Канады в США.

Тайный ход обнаружился, когда супруги решили избавиться от старой джакузи. Помещения под ней были целиком затоплены водой. Туннель, как оказалось, вел прямо в озеро Гурон.

«Мы нырнули туда с аквалангом и нашли в комнате огромный туннель», — рассказал 30-летний Гилмартин.



Он отметил, что пока воду откачать невозможно, потому что она постоянно поступает «из озера Гурон и рек, с которыми оно связано».

Темное помещение с бетонными стенами оказалось почти пустым, за исключением опорного столба и стены, обшитой деревянными панелями. Гилмартины считают, что она соединена с системой туннелей. Позже выяснилось, что у нескольких соседей под домами тоже есть подобные туннели.

Сто лет назад озеро Гурон и впадающая в него река Сент-Клер были артерией, по которой контрабандисты переправляли алкоголь через границу во времена «Сухого закона». По оценкам экспертов, на этот район приходилось до 75 процентов контрабанды.

Узнав криминальное прошлое своего дома, Гилмартины разместил в TikTok ролики об исследовании комнаты и туннеля. Видео набрали миллионы просмотров. Теперь пара хочет узнать, что находится по ту сторону деревянной стены, а также осушить помещения.

«Мы собираемся продолжить исследовать помещения. Если удастся, мы осушим их и, возможно, сделаем там игровую комнату или дорожку для боулинга», — сказал Гилмартин.



Ранее сообщалось, что жительница США пришла осмотреть дом, который купила ее двоюродная сестра, и обнаружила там жуткую детскую комнату. За тайной дверью оказалась крошечная тайная комната, похожая на детскую, с очень низкими потолками и обоями в цветочек.