Художница побывала на 100 свиданиях за день и поделилась впечатлениями

Британская художница Гарриет Ричардсон в День влюбленных решила провести эксперимент и побывала на 100 свиданиях за день. Впечатлениями она поделилась в колонке для издания The Guardian.

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По словам Ричардсон, в 2024 году она осталась одна в День всех влюбленных и решила превратить одиночество в перфоманс — провести 100 онлайн-свиданий за день. Она объявила о проекте в соцсетях: желающие могли занять пятиминутный промежуток с 7 утра до полуночи и связаться с Гарриет по видео. Между созвонами были запланированы пятиминутные перерывы. Художница предупредила, что видеоэфир встреч будет вести открыто.

Самому младшему из пришедших на видеосвидание был 21 год, старшим оказался друг Гарриет Дэвид — 80-летний художник. Не появились в заявленное время только шесть человек.

«Меня потрясло, какие старания люди вложили, чтобы сделать свои свидания особенными: выходили на связь с открытками, шариками, цветами. Некоторые меня смешили, некоторые заставили плакать; один исполнил серенаду, спев мою любимую песню под пианино», — рассказала она.



Однако эксперимент стал напряженнее, когда на экране появился бывший партнер Гарриет: она была в ужасе, увидев его, но не рассказала, почему.

«А один из них вел себя чудовищно, и я была благодарна прямому эфиру за то, что его поведение видели и другие», — поделилась впечатлениями женщина.



Свидания закончились в два часа ночи, Гарриет закрыла ноутбук и неожиданно для себя разрыдалась.

«Цифровой мир может быть одиноким и отчуждающим, но мой проект объединил людей. Многие люди, смотревшие прямую трансляцию, сказали, что благодаря ей почувствовали себя менее одинокими. Всего было около 10 человек, с которыми я хотела бы снова встретиться, но до сих пор ни с кем не связалась. Я чувствую, что важно держать творческую работу отдельно от личной жизни, возможно, знакомства с людьми из проекта нарушат эти границы», — Гарриет Ричардсон, художница.



Кроме того, добавила Гарриет, она поняла, что мастерство перфоманса напрямую связано с созданием впечатлений, находящих живой отклик у людей, и считает свою работу успешно выполненной.

Ранее психолог Мария Цветкова высказалась о том, на каком по счету свидании стоит заниматься сексом. Специалист подчеркнула: заниматься сексом на первом свидании стоит только тогда, когда оба партнера этого по-настоящему хотят.