Политик подключился к заседанию городского совета с унитаза

В Бразилии известный политик и бывший глава Рио-де-Жанейро Сезар Майя подключился к заседанию мэрии с унитаза. Об этом пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел в среду, 5 июня. 78-летний Майя должен был участвовать в обсуждении городским советом вопросов культурного наследия по видеосвязи. Когда все участники заседания подключились, пожилой мужчина наклонил камеру ноутбука и стало видно, что он находится в туалете.

В кадр попали спущенные брюки и голые лодыжки бывшего мэра. Пабло Мелло, который председательствовал на совещании, с трудом сдерживая смех, попытался зачитать повестку. «Советник Майя, я прошу вас, пожалуйста, выключите камеру», — попросил он в итоге.

В этот момент пожилой мужчина осознал, что его видят другие члена совета и отключил камеру.

Сезар Майя трижды становился мэром Рио-де-Жанейро — в 1992, 2000 и 2004 годах. Всего он занимал этот пост 12 лет — дольше, чем все другие градоначальники.

В феврале 2023 года сообщалось, что в Румынии представитель Социал-демократической партии взял ноутбук с собой в ванную комнату и предстал перед коллегами обнаженным.