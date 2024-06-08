Зомбирующие паразиты: какие организмы могут подчинить человека своей воле

В мире существуют не только опасные вирусы и бактерии, но также паразиты, способные воздействовать на нервную систему своего хозяина столь изощренно, что фактически превращают его в зомби. Чаще всего такие явления встречаются в дикой природе, но могут ли они перейти на человека?

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Улитки-зомби

Одним из самых настоящих провокаторов зомби-поведения является лейкохлоридий парадоксальный — плоский червь из класса дигенетических сосальщиков. Он считается паразитом некоторых видов воробьиных птиц и брюхоногих моллюсков.

Научному миру этот червь известен с 1835 года, когда его обнаружил и описал немецкий анатом, патолог и художник Карл Густав Карус. Длина взрослого лейкохлоридия до 2 см, ширина — до 1 мм. Для того, чтобы попасть в тело птицы и отложить в нем яйца паразит должен вырасти и круговорот его жизни происходит так: янтарная улитка, ползая по траве, съедает вместе с ней яйца лейкохлоридия.

В теле улитки из яиц довольно быстро развиваются личинки — мирацидии, которые в печени превращаются в спороцисты. Они накапливаются в длинных трубках тела моллюска и одна спороциста или несколько, пройдя через брюхо, устремляются улитке в голову, где далее произрастают в «рожок» или даже в два, постепенно увеличиваясь в диаметре и в итоге становясь ярко-зелеными «червячками» с черными пятнами-«глазками» на конце тела.

При этом спороцист подчиняет себе поведение своего хозяина, заставляя его чаще проводить время на открытых пространствах, подрагивая яркими «рожками» днем. В темное время суток спороцист заставляет улитку стремиться к свету, отравляя ее токсинами и снижая у моллюска восприятие степени освещенности. Благодаря тому, что улитка ведет себя, как зомби, потеряв инстинкт самосохранения, она становится привлекательной для птиц, поедающих гусениц, на которые похожи ее «рожки-червячки».

Ну,а далее уже более зрелая форма лейкохлоридия, оказавшись внутри воробья, прикрепляется к стенкам его кишечника ротовой и брюшной присосками, чтобы раньше времени не вывалиться наружу и откладывает яйца. Они, с пометом птицы, снова попадают на землю, где их подбирают улитки.

Жизнь этого паразита такова, что человек для воспроизводства потомства не очень привлекателен, да и не поедает он ни улиток, ни воробьев. Пока ни одного случая поражения пациента лейкохлоридием парадоксальным описано не было. Но ученые сталкивались с другими паразитами, обычно проживающими в теле животных, случайно попадавших в организм человека и подчинивших себе его волю.

От собаки – к хозяину, чтобы ослепить

Представьте, что здоровый ребенок или даже подросток, еще недавно имевший 100% зрение, казалось бы без объективной причины, начал его быстро терять.

Именно такое явление обнаружили ирландские паразитологи Селия Холлэнд и Клэр Хэмилтон из Тринити-колледжа, город Дублин. Паразитический круглый червь токсокара канис обычно обитает в теле собаки, но может попасть и в организм человека. Для этого достаточно просто погладить животное, а затем засунуть палец в рот, что характерно для поведения детей.

Кишечник собаки для токсокара – идеальное место, в котором он развивается из личинки во взрослую особь и пока это происходит, червь животное не беспокоит. Но попав к человеку паразит оказывается неспособен на развитие и «путешествует» по организму, стремясь «вверх». И если у собаки это – спина, то у человека – голова и попав в мозг, токсокара катастрофически поражает зрительный нерв.

Но самое удивительное, как выяснили ирландские ученые, этот червь влияет на ребенка таким образом, чтобы он стремился больше времени проводить в местах, где обитает много зараженных собак и имеется опасность подхватить еще больше паразитов. В таком случае их скапливается в одном теле больше, и они еще сильнее стремятся «вырваться наружу», поражают мозг случайного хозяина вплоть до слабоумия и полной потери памяти.

От кошки – к человеку, чтобы сделать агрессором

Таким же аналогичным образом попадает к человеку, но уже от кошки, токсплазма гонди. Этот одноклеточный организм в основном поражает центральную нервную систему мышей, заставляя их «любить» запах кошки и направляя грызунов к ней в лапы на верную гибель. В организме кошки цисты, полученные из съеденной мышки, прекрасно размножаясь, в дальнейшем выходят из ее тела, так фактически и не побеспокоив животное.

Попав в тело другого млекопитающего, например, человека, в результате бесполого размножения цисты поражают различные ткани и могут оставаться там до смерти ошибочного хозяина. Токсины паразита точно также заставляют человека подсознательно «любить» запах кошки – в этом уверен специалист по поведению Аджай Вьяс из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Причем этот ученый опытным путем установил, что цистам токсплазмы больше нравится тот «хозяин», в котором продуцируется много тестостерона, поскольку этот мужской гормон можно использовать в синтезе своего токсина. Можно было бы сказать, что помимо любви к кошкам токсоплазма более никак не беспокоит человека, но это не так.

Профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор Евгений Морозов утверждает, что не случайно пораженные токсоплазмозом мыши гоняются за кошками и нападают на них. Токсин, который выделяют его цисты, особенно синтезированный на основе тестостерона, делает его хозяина крайне агрессивным.

У людей токсоплазмоз внешне протекает бессимптомно, долго считалось, что это опасно только для беременных женщин. Однако ученые Сеченовского университета проведя серию исследований, установили, что мужчины, больные латентным токсоплазмозом, оказываются очень склонны к риску. Из сотни водителей, попавших по своей вине в ДТП, почти у половины нашли токсоплазму. Такие люди отличались не только агрессивной манерой вождения, некоторые из них оказались склонны к половым извращениям. И это – доказанное зомбическое влияние паразита.

Зомби-киватели Африки

Следует отметить, что в мире зафиксировано немало подтвержденных случаев проявления самого настоящего зомби-эффекта после поражения паразитами. Так в середине 1960-х годов по восточной Африке распространилась загадочная болезнь, поражавшая в основном детей. Заразившиеся люди какое-то время оставались живы, но теряли всякую связь с внешним миром, не разговаривали и лишь постоянно кивали.

Медики провели самые тщательные исследования, но не смогли найти никаких вирусов или бактерий в крови больных и тканях погибших. Лишь в XXI веке специалисты Всемирной организации здравоохранения сумели изучить данный синдром, от которого до сих пор страдают тысячи жителей Судана и Танзании.

Оказалось, что все они были носителями яиц и взрослых особей онхоцерка волвулуса — гельминта из группы филяриатозов. Молекулярные биологи ВОЗ обнаружили, что в организме червей и людей содержится один и тот же белок — лейомодин-1. У человека это — одна из ключевых сигнальных молекул в структурах мозга, управляющая ростом отдельных нервных окончаний и соединений между нервными клетками.

Паразит, попав в организм, запускает привычный иммунный процесс – выявление самого опасного токсина и выработку к нему антител. В результате иммунитет начинает уничтожать весь лейомодин-1, в том числе и собственный — в нейромозговых структурах, вызывая острую реакцию, похожую на эпилептический припадок. В этот момент гибнет большое количество нервных клеток мозга, после чего человек уже больше не способен ни на речь, ни на нормальную жизнь.

Гниющие зомби с Ближнего Востока

Еще одна болезнь, похожая на проявление зомби, в начале 2000-х годов была замечена в Ираке и Афганистане, но после 2015 года ее стали фиксировать в США, куда устремились потоки беженцев из этих восточных стран. Пораженный ею человек буквально гниет заживо. Поскольку начинается поражение с лицевых тканей, выглядит это точно так, как показывают в фильмах ужасов, заставляя свидетелей явления поверить в мистику.

Доктор Наоми Аронсон из Военно-медицинского университета в Бетесде, США, объясняет, что на самом деле это – кожный вид лейшманиоза, зоонозного заболевания, вызванного токсинами простейших, развившихся в организме человека после укуса москитами- флеботомусами.

Американский военный специалист был задействовал в лечении не только вернувшихся контрактников из Ирака и Афганистана, но даже экотуристов, путешествовавших в Центральную и Южную Америку, где водятся такие же комары. Вполне возможно, что с лейшманиозом столкнулись и отечественные военные медики, поскольку данное паразитарное природно-очаговое заболевание характерно и для Сирии, куда периодически отправляются российские контрактники.