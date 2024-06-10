Гигантский питон съел мать четверых детей в Индонезии

В Индонезии гигантский питон съел заживо 50-летнюю Фариду, которая была матерью четверых детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина пропала 6 июня. В тот день она шла по лесу, чтобы продавать еду на местном рынке недалеко от своего дома. Поиски организовал ее 55-летний муж Нони, который оповестил и других местных жителей.

На следующий день они нашли змею с огромным брюхом, после чего вскрыли его и обнаружили внутри тело. Уточняется, что питон вонзил зубы в ногу женщины, обвился вокруг ее тела и задушил ее, прежде чем проглотить ее голову.

Ранее жительница Москвы обнаружила большого удава в своем унитазе. Случай произошел в многоэтажном жилом доме на Елисейской улице. Выяснилось, что рептилия сбежала из находящейся рядом квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.