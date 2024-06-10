Знаменитый астроном высмеял истории «похищенных» инопланетянами людей

Бывший президент Королевского общества Великобритании и знаменитый астроном Мартин Рис заявил, что не верит в истории людей, которых якобы похищали инопланетяне, передает Daily Mail. По его словам, существам с других планет пришлось бы приложить огромные усилия, чтобы прилететь на Землю, встретиться с двумя «чудаками», сделать круг на кукурузе и улететь. Вместе с тем эксперт отметил, что инопланетяне определенно существуют, однако они не такие, как их показывают в фильмах.

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Я получаю письма от людей, которые думают, что их посетили инопланетяне. Я не верю большинству этих заявлений. Если инопланетяне приложили огромные усилия, чтобы прилететь сюда, они бы просто встретились с одним или двумя чудаками, может быть, сделали круг по кукурузе и снова ушли? Это кажется маловероятным, — отметил Рис.



Ранее певица Катя Лель рассказала, что во время отдыха на Мальдивах с дочерью и подругой увидела и сняла на видео «инопланетный» объект. Она также предположила, что вскоре пришельцы будут вступать в контакт с земными женщинами для производства потомства на нашей планете. Лель рассказала, что пришельцы не будут забирать своих детей с Земли. Она также не исключила возможности завести роман с инопланетянином.