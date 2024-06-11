В уличной женской раздевалке нашли камень-шпион с камерой

В раздевалке в Подмосковье обнаружили камень-шпион. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел на пляже возле Южных прудов в Электростали. Неизвестные спрятали камеру в пластиковом коробе, который замаскировали под камень при помощи подручных средств и краски. Глазок вывели наружу, а внутрь установили десяток аккумуляторов. После предмет подбросили в женскую уличную раздевалку.

Устройство нашли утром, до появления отдыхающих, поэтому вуайеристы не успели ничего увидеть. Камеру изъяли, сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто ее подложил.

Ранее сообщалось об эксгибиционисте из США, который гнался за женщиной 11 километров. Пытаясь скрыться от преступника, женщина сломала ногу в четырех местах и четыре месяца не могла ходить.