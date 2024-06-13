Неизвестный вид кальмара удалось заснять на дне океана

Ученые из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) во время экспедиции в Калифорнийский залив столкнулись с кальмаром, высиживающим исключительно крупные яйца. Новое исследование предполагает, что это может быть ранее неизвестный вид семейства Gonatidae.

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Как сообщает Phys.org, экспедиция использовала передовое оборудование, в том числе автоматизированные глубоководные аппараты. Подводные роботы с дистанционным управлением обнаружили на океанском дне самку кальмара, которая высиживала "гроздь яиц".

На самом деле это была икра, которую самки кальмаров охраняют и высиживают ценой своей жизни. К моменту появления потомства они буквально остаются без сил и умирают. Однако их усилия и забота повышают шансы на выживание потомства.

Исследователи MBARI за 37 лет глубоководных исследований зафиксировали 17 случаев наблюдения за кальмарами-"наседками". Но последний кальмар, обнаруженный в Калифорнийском заливе, привлек особое внимание.

"Наша неожиданная встреча с кальмаром, высиживающим гигантские яйца, привлекла внимание всех, кто находился в диспетчерской корабля, - говорит старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок. - Это замечательное наблюдение подчеркивает разнообразие способов, которыми животные адаптируются к уникальным трудностям жизни на глубине".



Идентифицировать кальмара пришлось по видеозаписям и снимкам, сделанным глубоководным аппаратом. Ученые пришли к выводу, что он представляет собой ранее неизвестный науке вид кальмаров из семейства Gonatidae.

Диаметр "икринок" этого существа оказался поистине огромным для представителей указанного семейства. Он составляет около 11,6 миллиметра. Предыдущие рекордсмены были вдвое меньше. Кроме того, оказалось, что неизвестный вид не столь плодовит, как другие кальмары.

По оценкам исследователей, обнаруженная на дне самка держала в своих щупальцах от 30 до 40 яиц, тогда как другие кальмары Gonatus, обнаруженные в рамках предыдущих исследований, высиживали до 3000 яиц за раз.