Во Флориде женщина обнаружила в своем авто беглого преступника

Во Флориде женщина обнаружила в своем автомобиле беглого преступника. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

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Отмечается, что рано утром американка услышала сигнализацию автомобиля и вышла проверить машину. По ее словам, нередко авто задевали соседский коты, поэтому она считала, что именно их она и обнаружит. Однако, когда женщина открыла дверь машины, ее схватили за руку. Испуганная женщина побежала домой за пистолетом и вызвала полицию.

Как оказалось, внутри машины находился 32-летний преступник Джесси Джеймс Холл, который незадолго до этого сбежал из тюрьмы. Он был приговорен к семи годам лишения свободы за угон автомобиля, продажу и хранение наркотиков.

До этого сообщалось, что житель штата Индиана (США) угнал припаркованный у бара грузовик со спиртным. Его целью было продать транспорт и погасить свои долги за наркотики.

По данным СМИ, Бо Берчел сидел в своей машине, когда заметил, что к бару Cheers в Манси подъехал грузовик с партией пива и спиртных напитков. Мужчина угнал автомобиль на кукурузное поле и собирался похитить груз стоимостью $12 тыс. (₽1,1 млн). Заметив полицию, 39-летний мужчина попытался скрыться в лесу, но был задержан. На погрузчике Берчел отключил GPS-модуль, чтобы технику было труднее найти. Также он сломал камеру и GPS-датчик в грузовике с алкоголем.

Ранее была раскрыта личность женщины, которая загородила проезд скорой с ребенком в Петербурге.