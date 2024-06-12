Самые абсурдные законы стран мира

Далеко не все путешественники изучают культуру страны, в которую собираются поехать, ее обычаи и законы. И напрасно, ведь из-за такой легкомысленности можно попасть в неприятности. О самых странных и необычных законах, действующих в разных уголках планеты, — в материале «Вечерней Москвы».

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Таиланд и Сингапур

Восточная культура диктует множество правил, которые могут вызвать недоумение у обычного россиянина. Если выбросить жевательную резинку на тротуар в Таиланде или Сингапуре, можно получить штраф или даже угодить в тюрьму на два года. Местные власти следят и за курильщиками: электронные сигареты в Таиланде запрещены. Максимальный штраф за их ввоз и использование — два миллиона рублей. В Таиланде и Сингапуре предусмотрены специальные места для курения. Наслаждаться вредной привычкой за их пределами не стоит: это чревато штрафом в размере до 50 тысяч рублей.

В Сингапуре запрещено пить воду в общественном транспорте. Власти заботятся о том, чтобы пассажиры не доставляли дискомфорта друг другу. Глоток воды в автобусе или метро может обойтись путешественнику в 20 тысяч рублей.

Шри-Ланка

Во время поездки на Шри-Ланку не стоит забывать о том, насколько местные жители религиозны. За проявление неуважения к Будде можно попасть в тюрьму. Если у вас есть татуировка божества, то вас могут вообще не пустить в страну. Фотографироваться со статуей Будды тоже не следует, тем более повернувшись к ней спиной.

Китай

Лидером по необычным запретам стал Китай. В стране запрещено показывать путешествия по разным эпохам в фильмах, сериалах и разных телевизионных передачах. А еще там запрещена реинкарнация без правительственного разрешения. В 2007 году китайское правительство приняло постановление, что каждый, кто планирует возродиться, должен заполнить заявление и подать его в несколько государственных органов для утверждения.

ОАЭ

В Арабских Эмиратах строго запрещено нецензурно выражаться и оскорблять других людей. За это могут наказать штрафом, тюремным заключением или даже депортацией.

Европа

Италия

Италия славится странным законом, который запрещает кормить голубей. Он был предложен из-за того, что уборка площадей и улиц страны от голубиного помета — не самое дешевое удовольствие. В Венеции существуют законы, по которым жители и гости города не должны трогать воду в каналах, кататься на велосипеде, ночевать на улице и есть в неположенных местах.

На Сардинии очень дорожат песком. Его нельзя вывозить даже в малых количествах. В противном случае туристам грозит штраф в размере 50–300 тысяч рублей. Чтобы у полицейских не возникло вопросов, следует тщательно вытряхивать коврик или лежак и мыть ноги после посещения пляжа.

В Риме строго запрещено устраивать привал на памятниках истории, к которым относится и знаменитая Испанская лестница. Нельзя подбирать камни и пытаться увезти их в качестве сувенира для близких. Любой камешек может оказаться частью старинной постройки. В числе странных запретов также пение в пьяном виде в общественном транспорте. Путешественникам важно помнить и о том, что к кранам питьевых фонтанчиков нельзя прикасаться губами: придется платить штраф.

Испания

В Испании нельзя строить замки из песка. Закон распространяется не на всю страну, а на некоторые ее города. Нарушать его нельзя ни взрослым, ни детям. Такое правило действительно кажется путешественникам абсурдным, но в нем действительно есть смысл. Подобные сооружения часто украшают ракушками, палочками и другими материалами. Если человек начнет тонуть в море, замок может помешать спасателю сделать работу быстро. А время в таком вопросе — самый важный ресурс. Есть и гораздо более банальное объяснение: если кто-то будет бежать по пляжу, он может упасть на песочный замок и сильно пораниться.

Великобритания

Англичане не любят долгие прощания: в стране официально запрещено целоваться на вокзалах. Местные власти опасаются, что из-за сентиментальных проводов перроны могут перегрузиться. Правительство не одобряет и глупые шутки. Если путешественник решит развлечься и будет звонить в двери квартир, а после убегать, его ждет штраф или тюрьма за такое плохое чувство юмора.

Австралия

В одном из штатов страны нельзя самостоятельно заменять электрические лампочки. Такой привилегией наделены только профессионалы. Правда, наказание за нарушение закона — небольшой штраф. Да и уличить человека в подобном преступлении сложно. Другой запрет касается свадеб, похорон и иных общественных мероприятий. Никто не имеет права мешать их проведению. За нарушение закона можно угодить в тюрьму на два года.

Есть и особенно абсурдные правила. В стране запрещено привязывать козла или собаку к любому транспортному средству. Любителям эксплуатировать животных таким образом придется заплатить более 70 тысяч рублей.

Приехав в Австралию, путешественник не имеет права вызывать дождь или как-то иначе менять погоду. В противном случае ему придется заплатить штраф в размере 90 тысяч рублей. Худший вариант — целый год сидеть в тюрьме.

Перед поездкой в новое место обязательно изучите законы и правила страны или города. Иначе всегда есть риск попасть в неловкую ситуацию или даже нарваться на штраф или арест.