Ученые Гарварда допустили, что инопланетяне могут жить среди людей

Согласно исследованию ученых Гарварда, среди нас могут жить инопланетяне. Новая работа ученых всемирно известного университета предполагает, что инопланетяне также могут жить под землей или на базе внутри Луны.

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Ученые Гарвардского университета заявили, что занимались исследованиями так называемых "криптоземных существ", сообщает The New York Post. Согласно ученым, инопланетяне могли маскироваться под людей.

Исследование, несмотря на шокирующие в определенной степени выводы, было инициировано, чтобы предложить альтернативное объяснение неопознанных воздушных явлений. Вместе с тем ученые Гарварда заключили, что их теории едва ли могут быть приняты многими людьми.