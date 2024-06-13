Рыбаки поймали две призовые рыбы и получили 890 тысяч рублей за каждую

Участники конкурса рыбаков, который проводится в американском городе Биг-Бэр-Лейк, штат Калифорния, за один день поймали две рыбы с призовыми метками. Об этом сообщает KTLA.

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Организаторы конкурса заранее выпустили в озеро 30 меченых радужных форелей, причем у пяти рыб были особые метки, за которые полагалтся приз величиной 10 тысяч долларов (890 тысяч рублей). Кроме того, рыбаки, поймавшие первые пять форелей с обычной меткой, получили бы утешительный приз — по 500 долларов (35,5 тысячи рублей) за каждую.

Одна из призовых рыб оказалась не особенно крупной: 39 сантиметров в длину и около 730 граммов весом. Ее поймал 54-летний рыболов Рудольфо Вискарра. Другой победитель предпочел сохранить анонимность. Его призовая форель весила почти на полкилограмма больше.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана участник рыболовного турнира попал за решетку из-за жульничества. Организаторы заметили, что он тайно подложил в пойманную рыбу больше килограмма свинцовых грузил.