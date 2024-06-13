В Японии создали съедобного робота-собеседника

Развитие робототехники может идти по разным направлениям. В Японии, например, недавно создали миниатюрного робота, который умеет разговаривать и шевелить конечностями, а самое главное — он съедобный!

Шаткий персонаж

Такое необычное имя получил японский мини-робот. Ростом он всего 7 сантиметров, а внешне представляет собой маленького прямоугольного человечка из сладкого яблочного желе с черными глазами. Он умеет танцевать, раскачиваться и размахивать руками, а также здороваться и болтать.

Чудо-робот

Конечно, съедобен не весь робот, а лишь его часть. Тело Шаткого персонажа состоит из двух частей. Основа представляет собой постамент, напечатанный на 3D-принтере, внутри которого находятся материнская плата, аккумулятор и динамик, благодаря которому Шаткий персонаж может разговаривать. Съедобная же верхняя часть — это просто кусочки желе.

Создатели робота Есихиро Наката и его команда видят в нем не просто игрушку. Они верят, что съедобные роботы могут стать частью нового кулинарного опыта. Пока Шаткий персонаж — это прототип, но создатели планируют его усовершенствовать и выпустить на рынок в ближайшее время.