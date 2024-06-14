Мужчина подал в суд на Apple за то, что жена нашла его переписку с проституткой

Мужчина из Великобритании, который в течение многих лет изменял своей супруге, подал в суд на компанию Apple. Поводом для иска стали переписки с проститутками, которые его жена обнаружила на домашнем компьютере, сообщает The Times.

Британец утверждает, что общался с проститутками и договаривался о встречах через iMessage, после чего сразу же удалял переписки со своего iPhone. Изменщик не подозревал, что однажды его супруга увидит все удаленные сообщения на компьютере iMac, который подключен к тому же Apple ID, что и смартфон.

Оказалось, что даже после удаления переписки сохраняются на других устройствах с общим Apple ID. Спустя месяц после того, как его жена увидела все эти сообщения, она подала на развод.

Мужчина утверждает, что в результате бракоразводного процесса потерял более £5 млн (около 566 млн руб.), которые он намерен взыскать с Apple. Изменщик недоволен тем, что компания не предупреждает пользователей о необходимости удалять сообщения iMessage на всех связанных устройствах. Он также надеется, что другие люди, оказавшиеся в аналогичной ситуации, присоединятся к нему и подадут против Apple коллективный иск.