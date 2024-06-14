«Снятся кошмары». Британец рассказал о нападении загадочного существа

В 2022 году житель Великобритании 68-летний Джон Брумхэд подвергся нападению загадочного существа в графстве Дербишир. Мужчина принял его за «большую кошку», а с момента нападения мучается ночными кошмарами. Его историю опубликовало издание Derby Telegraph.

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— Прежде чем я это осознал, глаза обратились ко мне. В мгновение ока кошка отодвинулась с 40 ярдов (36,5 метра — прим. «ВМ») примерно на половину этого расстояния. У меня не было времени среагировать, я развернулся и бросился в фургон — никогда в жизни мне не было так страшно, — рассказал британец.



Брумхэд добавил, что нападение произошло после барбекю с друзьями. По словам британца, он услышал шорох и краем глаза заметил движущуюся черную тень. Тогда ему показалось, что это кошка или собака, только оно было огромным. Теперь пострадавшему мужчине почти два года после происшествия снятся кошмары, передает Derby Telegraph.

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