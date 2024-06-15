Кот из Китая стал рекордсменом по катанию на скейте

Кот из Китая стал рекордсменом по скорости катания на скейтборде
Кот из Китая установил мировой рекорд по скорости катания на скейтборде среди животных. Он проехал десять метров за 12 секунд.
Прежде чем стать рекордсменом, домашний питомец по кличке Бао Цзы около года учился стоять на скейтборде. Как рассказал владелец животного, он нашел кота на улице и принес домой, надеясь, что тот будет ловить мышей. Однако у Бао Цзы оказались совсем другие таланты.
Мужчина больше десяти лет работает дрессировщиком. Скейтборд он купил для своей собаки, чтобы кататься с ней ради развлечения. Однако коту «игрушка» понравилась больше, пишет издание UPI.
Ранее английский сеттер по кличке Байсби попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного языка. У пса из Тусона, штат Аризона, язык достигает в длину 9,49 сантиметра.