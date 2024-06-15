Кот из Китая стал рекордсменом по катанию на скейте

Кот из Китая установил мировой рекорд по скорости катания на скейтборде среди животных. Он проехал десять метров за 12 секунд.

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Прежде чем стать рекордсменом, домашний питомец по кличке Бао Цзы около года учился стоять на скейтборде. Как рассказал владелец животного, он нашел кота на улице и принес домой, надеясь, что тот будет ловить мышей. Однако у Бао Цзы оказались совсем другие таланты.

Мужчина больше десяти лет работает дрессировщиком. Скейтборд он купил для своей собаки, чтобы кататься с ней ради развлечения. Однако коту «игрушка» понравилась больше, пишет издание UPI.

Ранее английский сеттер по кличке Байсби попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного языка. У пса из Тусона, штат Аризона, язык достигает в длину 9,49 сантиметра.