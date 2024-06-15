Деревню под Новосибирском атаковали бабочки

Огороды жителей деревни Нижний Коён Искитимского района атаковали бабочки. Издалека кажется, что землю покрывает снег или град – настолько их много.

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«Вылупились бабочки-капустницы. Да так много, сразу и дружно, что облепили огороды. Много вреда они не нанесут, уверены местные жители: не саранча же», – сообщает редакция «Вести Новосибирск», опубликовав видео с огорода, которым поделился Дмитрий Калашников.



Как выяснилось, несколько нет назад в деревне уже случалось подобное, поэтому в этот раз никто бабочкам не удивился. Выглядит «нашествие» впечатляюще, особенно для собак, которые специально бегают, чтобы вспугнуть насекомых.

В комментариях подписчики издания предположили, что скорее всего это бабочки-боярышницы, а не капустницы. Они безвредны для капусты и салата и полезны для опыления ягод, но могут опасны для плодовых деревьев: поедают листья груш и яблонь.