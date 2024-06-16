Индейцев племени марубо возмутили обвинения в порнозависимости

Старейшины племени марубо пожаловались на негативное влияние всемирной паутины на образ жизни молодых индейцев. Об этом рассказала 73-летняя Цайнама Маруба. Того же мнения придерживается теперь и инициатор развертывания сети вождь Энок Марубо.

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Спутниковый интернет в местах локального проживания племени появился в 2023 году. Связь была проведена по технологии Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Идея принадлежала вождю одного из племен Эноку Марубо. Он рассчитывал, что всемирная паутина позволит индейцам больше общаться с родственниками и получать образование.

Деньгами помогла активистка из США Эллисон Рено, которая приобрела оборудование и терминалы Starlink на деньги своей семьи и доставила их в джунгли за свой счет.

По словам американки, она вдохновилась примером конгрессмена Чарли Уилсона. В свое время сенатор инициировал поставку ПЗРК «Стингер» афганским моджахедам для противостояния Советскому Союзу.

Благотворительница полагала, что знания, полученные из интернета, и коммуникация со специалистами позволит улучшить сферы здравоохранения, образования, связи, охраны природы.

На самом деле молодежь глубоко увязла в виртуальном мире, причем главными точками притяжения стали видеоигры, соцсети, сайты знакомств. Продвинутые пользователи наловчились пересылать по чатам порнографические ролики, при том, что в культуре марубо не приняты даже поцелуи на людях.

Проблема получила широкое хождение в интернете, и за индейцев вступился сам Илон Маск. Сами вожди признают, что интернет приносит много проблем, но зависимость от порносайтов отвергают.

Говорится, в частности, что с помощью беспроводной связи аборигены научились вызывать медицинскую помощь. Маленькие индейцы получают по интернету. Как считает вождь Марубо, преимущества спутникового интернета перевешивают его недостатки, особенно, если ограничить его работу несколькими часами в день, что он и сделал.