Мастер научился стричь людей вверх ногами

Парикмахер из Китая делает стрижки вверх ногами. Семь лет назад мастер решил внести разнообразие в свою работу и начал экспериментировать, передает телеканал «МИР 24».

Го Хун Пин выбрал необычную технику перевернутой стрижки, которую сам называет «Подвесные ножницы». Суть метода в том, что мастер не стоит, а висит, цепляясь ногами за перекладину под потолком. В таком экстремальном положении парикмахер и создает стильные прически с идеальной точностью.

Необычный сервис стал популярен и привлекает много клиентов. Люди хотят получить не только стильную прическу, но и стать свидетелями этого потрясающего шоу парикмахерского экстрима.

«Я очень доволен результатом. Мастер Го уверенно работал в подвешенном состоянии, и это было практически неотличимо от обыкновенной стрижки волос. Не было ощущения неестественности. Я очень доволен своей прической», – рассказал один из посетителей парикмахерской.



Стоимость такой необычной стрижки составляет 128 юаней – это чуть больше полутора тысяч рублей.