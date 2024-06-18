Медведь забрался в дом к инспектору парка

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В дом инспектора парка «Ленские столбы» забрался медведь-мародер. Вторжение животного попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видно, что животное оказалось в постройке, проникнув туда через окно сруба. Попасть внутрь медведю было непросто — габариты мешали зверю свободно пролезть через оконный проем. На видео попал также момент выхода животного из домика.

Удалось ли ему что-либо украсть у смотрителя парка, не уточняется.

Ранее сообщалось, что белые медведи постучались в избушку к госинспекторам особо охраняемых природных территорий Нижнеколымского района Якутии. Этот инцидент также попал на видео