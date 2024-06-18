Женщина объяснила желание ходить по барам сверхъестественным даром

Женщина из Великобритании назвала себя медиумом и рассказала об указаниях, которые ей дают духи. Об этом пишет Daily Mirror.

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31-летняя Зера Флеминг призналась, что по ночам настойчивые духи заставляли ее ходить по барам, чтобы доставлять сообщения из потустороннего мира. Женщина часто просила друзей во время вечеринок перейти в другой бар, куда, по ее словам, ее тянул сверхъестественный дар.

Когда Флеминг поддавалась желанию зайти выпить, она сталкивалась с людьми, которым, по ее заверениям, всегда знала что сказать.

«Когда я подходила к незнакомцам, их реакция была неоднозначна. Иногда они просто были застигнуты врасплох, а иногда это их действительно пугало», — рассказала она.



Помимо общения с духами, как утверждает Флеминг, она способна чувствовать боль других людей.

«Когда у моей дочери прорезывались зубы, у меня тоже болели зубы», — объяснила она на примере.



Женщина рассказала, что получила способности медиума от матери. Флеминг отметила, что, хоть она имеет дело с духами каждый день, она никогда не испытывает перед ними страха. Она благодарна за свой дар, потому что с его помощью она помогает людям. Флеминг работает менеджером, а в свободное время предоставляет услуги медиума всем желающим.

Ранее сообщалось, что мэр «столицы секс-вечеринок» во Франции исполнял различные желания гадалки, пока не был вместе с ней арестован. Женщина имитировала голоса ангелов и с помощью них заставляла политика делать то, что ей было нужно.