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Daily Mail: женщина на борту самолета British Airways покусала полицейских

Полицейские пострадали во время дебоша женщины, летевшей на самолете British Airways. Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент произошел на борту самолета, который следовал из Лансарота в Гатвик. Перед взлетом капитан воздушного судна сообщил о том, что на борту находятся две дебоширки в состоянии алкогольного опьянения и демонстрируют "вызывающее и агрессивное поведение". Прибывшие на место полицейские потребовали покинуть салон и одна из пассажирок неохотно сошла с борта, толкая всех и возмущаясь. Другая британка заявила, что заплатила за билет, поэтому никуда не пойдет. Она начала проявлять агрессию и укусила одного из полицейских за предплечье. Несмотря на усилия правоохранителей, британку успокоить не удалось. Она нанесла еще несколько царапин, укусов, ударов ногами и руками. В результате женщину задержали и отправили под стражу.

Пассажирка устроила дебош в самолете и покусала бортпроводника
© Lenta.ru
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