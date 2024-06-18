Пассажир придумал хитрый способ пронести больше вещей в самолет и был снят с рейса

Пассажир в США придумал хитрый способ пронести больше вещей в ручной клади, положив их в наволочку, и был снят с рейса. Соответствующее видео опубликовала в TikTok одна из очевидиц произошедшего, на него обратило внимание издание Independent.

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Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Орландо. Мужчина, пытаясь обойти правила перевозки ручной клади, наполнил наволочку вещами и уверял, что это подушка.

Автор ролика рассказала, что сначала пассажиру предложили заплатить за дополнительную ручную кладь, но он отказался. После этого сотрудники авиакомпании вызвали полицию.

«Не позволяйте социальным сетям давать вам советы и подсказки, потому что иногда это не работает, хорошо?» — подписала видео автор.



Ранее пользователь форума Reddit рассказал о простом способе обойти нормы провоза ручной клади и вызвал споры в сети. По его словам, когда времени остается слишком мало, сотрудники авиакомпании убирают калибратор, предназначенный для измерения сумок. Поэтому пассажиры, которые идут на посадку последними, смогут избежать этой процедуры, уверяет он.