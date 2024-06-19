Женщине вернут полсотни кошек, несмотря на жалобы соседей

Хозяйке десятков кошек из Краснодара вернут питомцев несмотря на недовольство соседей. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

© Lenta.ru

Животных отобрали у горожанки зоозащитники. С боем войдя в ее квартиру, сотрудники обнаружили внутри полсотни кошек. Некоторые из которых выглядели истощенными и нуждались в помощи ветеринара. Как выяснилось позднее, хозяйка на жилплощади не проживает и приходит лишь иногда, чтобы накормить питомцев.

Волонтеры вынуждены вернуть кошек, потому что других желающих забрать их не объявилось. Животных вручат хозяйке после того, как они будут стерилизованы.

«На данный момент кастрировано 15 котов и 10 кошек. Поэтапно кастрируют всех. После этого все будут обработаны и привиты, конечно, если будут финансы. Двадцать один котенок проходит лечение, у них вирусы», — поделился источник агентства. Процедуры волонтеры оплачивают их собственных средств — все доходы кошатницы уходят на продукты.



Ранее с любительницей кошек столкнулись жильцы одного из домов в Новосибирске. В однокомнатной квартире россиянка развела больше полусотни кошек. При этом по закону в квартире можно держать не больше трех животных на 12 «квадратах».