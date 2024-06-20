Пиявки умеют прыгать

Ученые впервые записали на видео доказательства того, что пиявки могут прыгать. Новые данные заканчивают давний биологический спор и помогут лучше понять этих беспозвоночных. Исследование опубликовано в журнале Biotropica.

Пиявки — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata). Обычно они обитают в пресных водоемах, но некоторые виды освоили также наземные и морские экосистемы. Одна из загадок, связанных с этими животными, — способность прыгать. Биологи спорят об этом уже более века. Сторонники «прыгучести» пиявок апеллируют к тому, что некоторые другие червеобразные позвоночные могут это делать. Например, личинки галлиц и средиземноморских плодовых мух, а также некоторые гусеницы. Однако у ученых до сих пор не было конкретных подтвержденных доказательств.

Теперь биологи представили первое надежное видеодоказательство того, что пиявки все-таки умеют прыгать.

«Мы считаем, что это первое убедительное доказательство того, что пиявки могут прыгать и делать это с видимыми затратами энергии. Были и предыдущие сообщения о прыжках пиявок, в том числе на людей, но эти сообщения часто объяснялись тем, что пиявки просто прикреплялись к прохожему, задевая кусты или падая с ветки выше. Настоящее исследование опровергает этот аргумент», — рассказала Май Фахми из Фордэмского университета.



Ученые засняли прыгающих пиявок вида Chtonobdella fallax во время экспедиции на Мадагаскар в 2023 году. На записи видно, что сперва беспозвоночные свернулись на листе, а затем взлетели. Биологи сравнили их со сжатой пружиной. В воздухе пиявки держали тело вытянутым, хотя на земле они перемещаются иначе.

«Мы не знаем, как часто это может происходить и используют ли эти пиявки эту способность, чтобы найти хозяина для паразитирования. Однаок, учитывая, что мы зафиксировали несколько прыжков в двух коротких записях, такое поведение может быть обычным для этого вида», — рассказал Майкл Тесслер из Университета Нью-Йорка.



Ученые отмечают, что новые данные помогут сохранить и подробнее исследовать пиявок.