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Мужчине сделали операцию по смене пола без его ведома

Мужчине из Индии обманом сделали операцию по смене пола. Об этом пишет NDTV.

Мужчине сделали операцию по смене пола без его ведома
© Lenta.ru

20-летний Муджахид стал жертвой сговора между его знакомым и врачами из местного медицинского колледжа Беграджпур в Музаффарнагаре, штат Уттар-Прадеш. Муджахид, житель деревни Санджак, утверждает, что мужчина по имени Омпракаш угрожал ему и преследовал его в течение последних двух лет. Затем Муджахиду сказали, что у него проблемы со здоровьем, требующие обследования. В сопровождении Омпракаша он отправился в больницу, где медики якобы без его ведома сделали ему наркоз и провели операцию по смене пола. В результате Муджахид потерял пенис и яички.

«Он привез меня сюда, а на следующее утро мне сделали операцию. Когда я пришел в сознание, мне сказали, что меня превратили из мальчика в девочку», — вспоминает Муджахид.

Омпракаш впоследствии якобы сказал мужчине, что теперь ему придется жить с ним, поскольку никто из семьи и деревни больше не примет его. Омпракаш также угрожал расправиться с отцом Муджахида и отобрать его долю семейной земли. Он заявил, что нанял адвоката и теперь заставит выйти за него замуж.

Этот случай вызвал возмущение и привел к протестам профсоюза фермеров «Бхаратия Кисан Юнион» (BKU). Фермеры во главе с лидеров профсоюза Шьямом Палом устроили акцию у медицинского колледжа, требуя немедленных действий против Омпракаша и причастных к операции врачей. Полиция заверила демонстрантов, что будет проведено тщательное расследование.

Ранее сообщалось, что в Британии врач потерял работу из-за того, что провел мальчику операцию на пенисе без разрешения родителей. Это произошло во время другой операции, потому что врач заметил у пациента проблему.

Безумный мир