Австралиец стал свободно разговаривать на китайском языке после комы

Австралиец Бен Макмахон после выхода из комы неожиданно заговорил на китайском языке, вместо родного английского, пишет Daily Mail.

Управляя автомобилем, 22-летний парень попал ДТП - в его машину врезался грузовик, проехавший на красный свет. Получил множество переломов и сотрясение мозга, Макмахон на неделю впал в кому, а выйдя из нее еще столько же времени был без сознания.

Придя в себя, молодой человек внезапно начал разговаривать на китайском языке, причем так свободно, как будто это был английский. Сообщается, что парню потребовался месяц, чтобы он начал постепенно переходить на родной язык.

Специалисты выяснили, что еще в школьные годы Макмахон проходил курс базового китайского языка, но не окончил его. По мнению неврологов, при изучении языков у него были задействованы оба полушария мозга. А поскольку во время ДТП у Бена пострадало левое полушарие, то мозг переключился на правое, где хранились знания китайского. Такое явление называется ксеноглоссия. Проявляется оно в момент измененного сознания у человека, к которому относится и кома.