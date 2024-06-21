Юноша и девушка попали под суд за секс друг с другом

На Мальте юноша и девушка занялись сексом друг с другом и попали под суд. Об этом сообщает Times of Malta.

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Джейк и Дженни (имени изменены — прим. — «Лента.ру») встречались и занимались сексом по обоюдному согласию, когда им было 15 и 14 лет соответственно. Позднее они расстались. Когда юноше исполнилось 16, его вызвали в полицию и заявили, что он совершил некое преступление. Против Дженни также выдвинули обвинения.

Выяснилось, что обоих обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетними — то есть друг с другом. И юноша, и девушка отказались свидетельствовать друг против друга, поэтому дело было закрыто. Известно, что Дженни рассказала о контактах с Джейком кому-то из знакомых. При этом изначально утверждалось, что школьница родила ребенка от возлюбленного, что оказалось неправдой.

Этот случай вызвал споры о том, не стоит ли снизить возраст согласия на Мальте с 16 до 14 лет, а также декриминализовать сексуальные отношения между подростками, если они происходят по взаимному согласию. Национальный совет по делам молодежи выступил за создание комплексной программы полового воспитания взамен устаревшей, которая действует сейчас.

При этом Джейк, которому сейчас 17 лет, заявил, что у некоторых его ровесников уже есть дети, «но их не тащат в суд из-за этого».

«Закон существует, но, конечно же, не соблюдается. И люди определенно знают об этом», — сказал отец юноши.



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