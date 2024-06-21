Врачи достали рыжего таракана из уха мужчины

Рыжий таракан заполз в ухо жителю Подмосковья, пока тот спал. Об этом стало известно в пятницу, 21 июня.

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Мужчина проснулся от неприятного ощущения в ухе. Он попытался самостоятельно извлечь посторонний предмет из ушной раковины, однако у него это не получилось. Позже мужчина обратился за помощью к специалистам.

Отоларинголог использовал ушной крючок для извлечения мешающей вещи, которая оказалась погибшим тараканом. Размер извлеченного насекомого составил 1,2 сантиметра. Врач очистил ухо пациента, выписал ему ушные капли и разрешил вернуться домой, сообщает «MK.RU».

Огромный таракан стал причиной остановки брифинга пресс-секретаря государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллера. Таракана собирались устранить после выступления политика, однако позже Миллер пожалел, что решил рассказать всем о насекомом. По его словам, журналисты перестали думать о важных вещах, которые он хотел донести.