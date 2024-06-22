Корова пробежалась по шоссе попутно с авто и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «МК: срочные новости».

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«Бараны у нас уже бегали, теперь вот коровы. Буренку заметили на Симферопольском шоссе», — говорится в сообщении.



В ролике, снятом одним из проезжавших мимо автомобилистов, корова бежит по шоссе. Она мчится по крайней полосе попутно с машинами. Откуда парнокопытное появилось на дороге, не утоняется.

Ранее москвич прокатился на серфе по затопленной улице и попал на видео.