Житель Алматы завел около 50 пар попугаев

Почти сотня попугаев живет у алматинца Андрея Лаврова. Владелец души не чает в своих питомцах. Яркие и голосистые пернатые могут передразнивать кошек и собак и даже заболтать любого человека, рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Салмина.

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Во дворе у Андрея Лаврова не смолкает щебет – настоящий птичий хор. Здесь голосят щеглы, чиж, канарейка и перепелка. Но главные певцы – попугаи.

«Первого попугайчика своего я на улице поймал. Потом я купил ему пару. Мы же общаемся все – здесь много достойных ребят, которые попугаев держат и разводят. Мы с ними общаемся и меняемся. На продажу почти не выставляем – в основном для души, для любви», – рассказал житель Алматы.



Сегодня у Андрея уже около полусотни пар: яркие какарики, розеллы, кореллы, волнистые. Только певчих – семь видов. Многие из них – многодетные родители. Самка откладывает до восьми яиц. Птенцы – практически в каждом домике.

Каждое утро Андрей заботливо насыпает корм и ставит поилку. Говорит: хлопоты приятные, с детства любит птиц. Держал голубей, кур, фазанов. Здесь рады даже незваным гостям: синицам, воробьям и горлинкам. Отсюда их ни за что не прогонят и всегда накормят.

«У нас соседи держали голубей. Они мне постоянно птенцов показывали, и я как-то пристрастился к этому. Просто любовь», – объяснил Андрей Лавров.



Попугаи эти не просто красивые, но и смышленые. Они могут передразнивать собак и кошек, петь частушки и вести беседы с хозяином, говорит Андрей. Главное – уделять время: приручить и много разговаривать. Самцы учатся быстрее, но в паре птицы обычно замолкают.

«Ему стоит только одно слово поймать и все. У меня как-то волнистых брали. Потом звонят и спрашивают: «Можно к мальчику девочку взять?» Я говорю – он тогда перестанет болтать. Они отвечают: «Нам это и надо, а то он матерится», – вспоминает Андрей.



Живут попугаи прямо во дворе даже зимой. Они закрыты со всех сторон от ветра и яркого солнца. Ближе к холодам Андрей обтягивает их клетки пленкой, чтобы защитить от сырости и сквозняка. Говорит: это все, чего боятся неприхотливые питомцы.

Здесь в тени виноградника и среди ярких цветов, которые выращивает сам Андрей, экзотическим птицам – настоящее раздолье. Пернатое семейство постоянно растет. Вместе с другом мечтают вывести оранжевых попугаев.

«Просто азарт. Увидел того, другого. Теперь надо купить, купить, купить. Вот вчера-позавчера опять новых приобрел», – рассказал алматинец.



Покупает в основном у знакомых орнитологов-любителей. Чаще всего сюда завозят птиц, выращенных в Таджикистане и Узбекистане. Кстати, в Алматы можно встретить и диких зеленых попугаев, рассказывает Андрей. Они здесь только гости. Перелетные птицы ожереловой породы нередко сидят на высоких деревьях осенью. Их алматинцы видят у себя во дворах, а пару раз встречали в Ботаническом саду.