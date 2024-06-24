По встречке: русские туристы устроили погоню на мотоциклах за вором в Таиланде

Россияне вечером 23 июня устроили самую настоящую погоню по дорогам туристического острова Пхукет в Таиланде. А начиналось все с обычной поездки. Мужчина и женщина передвигались на своем байке, как вдруг к ним подъехал грабитель на двухколесном транспорте, вырвал сумочку у пассажирки и дал по газам.

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Первое, что пришло в голову, – пуститься в погоню. Сперва убегавший лавировал в потоке между машинами в своей полосе, но затем сделал поворот и поехал против шерсти по односторонней дороге. Отправились туда, правда не без опаски, и гости из России. У ловкого и нечестного на руку местного жителя это выходило явно лучше. Похоже, за счет ежедневных повторений. В итоге байк тайца ушел «за горизонт» и свернул в неизвестном направлении.

Россияне отправились в полицейский участок, где подали заявление. К нему в качестве доказательств приложили видео погони, куда попали госномера. Как утверждают туристы, в сумочке находились водительские права, одна тайская и три российские банковские карты, пауэрбанк, очки, 60 батов наличными и расческа.

Ранее TourDom.ru писал, что россиянке на Пхукете вернули сумку, которую сорвал турист из Колумбии на байке.