Медведь украл у рабочих холодильник и съел их еду

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В штате Калифорния, США, черный медведь-барибал украл у рабочих холодильник и попал на видео. Об этом сообщает телеканал KCRA 3.

Барибал забрался в пикап ремонтирующих балконы мужчин, пока они наблюдали за ним неподалеку. Хищник достал из автомобиля небольшой холодильник и протащил его по дороге в зубах. Затем, как сообщает очевидец, медведь открыл холодильник и съел всю еду из него, которую рабочие взяли с собой на смену.

Барибала удалось прогнать: он ушел в лес, бросив пустой холодильник. Ремонтники вернули украденное себе.

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния барибал месяцами следил за пожилой женщиной. Она пыталась добиться, чтобы животное изловили и перевезли в другое место, но этого не произошло: хищник забрался в ее дом и съел ее.