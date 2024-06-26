Началась выдача паспортов для котов

Классика на глазах устаревает. Теперь это реальность. Помните сцену из "Мастера и Маргариты", где кот Бегемот глумится над паспортной системой страны?

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"- Каким отделением выдан документ? - спросил кот. Ответа не последовало. - 412-м, - сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами. - Ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта!.."



Котам паспорта выдают пока сувенирные. Но лиха ли беда начало

Как в воду глядел. Кому попало. И вот теперь паспорт коту или псу можно оформить легко и просто. На "Авито" новая услуга: за 5,7 тыс. рублей - почти "человеческий" паспорт для домашнего животного: "Премиальное качество, ламинированная страница, печати, голография, водяные знаки и УФ-метки".

Юридическая значимость? Да никакая, конечно: это чисто для души. Не путать с ветеринарными и пр. паспортами - это другое.

Показательно, что услуга родилась у нас, в России. С другой стороны, а где ж еще? Мультяшный кот Матроскин из "Трое из Простоквашино" сетовал почтальону Печкину на несправедливость: порядочный кот не может получить посылку! Паспорт почтальону подавай, понимаешь ли. А какой паспорт у кота?