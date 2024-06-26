Российская телеведущая нашла в еде в самолете кусок пластика и едва не лишилась зуба

Российская телеведущая и певица Милена Дейнеге нашла в еде в самолете кусок острого пластика и обвинила в халатности авиакомпанию. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© РИА Новости

Инцидент произошел на борту летевшего из Северной Осетии самолета S7 Airlines. Россиянка возвращалась со съемок тревел-шоу вместе с мужем и обнаружила опасный предмет в котлете. По словам артистки, она сильно порезала десну и едва не лишилась зуба.

© Lenta.ru

«Милена утверждает, что попыталась выяснить у стюардессы, как такое возможно, на что ей ответили, что якобы так бывает, и в качестве извинения предложили кофе», — говорится в сообщении.



Ведущая намерена обратиться к врачу и писать жалобу на перевозчика.

UPD: Тем временем пресс-служба S7 Airlines прокомментировала инцидент с телеведущей. Представители авиакомпании выразили сожаление из-за сложившейся ситуации, назвали ее недопустимой и предоставили пострадавшей пассажирке компенсацию милями в качестве извинений.

«Мы не производим бортовое питание сами, а заказываем его у поставщиков в аэропортах, — пояснили они. — В связи с инцидентом мы уже проводим внутреннюю проверку и находимся на связи с поставщиком. <…> В дальнейшем S7 Airlines усилит контроль за предоставляемой поставщиками продукцией».



Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Непредвиденная ситуация случилась с летевшим из Уфы в Москву Boeing 737–800 25 июня. Трещина появилась со стороны правого пилота.