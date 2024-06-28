Пьяная женщина зашла в море, проспала всю ночь в воде и выжила

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения уснула в море в Сочи, провела в воде ночь и выжила. Об этом сообщается в Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

© Telegram-канал «ЮРПСО МЧС России»

Отмечается, что в четверг вечером, 27 июня, к представителям ведомства обратился сотрудник одного из центральных пляжей курортного города. Он сообщил, что в море в одежде зашла 50-летняя женщина, но на берег так и не вернулась.

На поиски пропавшей выдвинулись две группы спасателей. «Одни на катере обследовали морскую акваторию на удалении от берега до 800 метров, другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами», — говорится в сообщении.

В пятницу утром, 28 июня, женщину без признаков жизни на плавучем ограждении обнаружили отдыхающие. Она лежала на спине на дорожке из буйков примерно в 50 метрах от берега в районе пляжа Маяк.

«Спасатели подошли на катере, чтобы поднять ее на борт, но женщина дернула рукой, — рассказали в ведомстве. — Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции».

Объяснить свой поступок россиянка не могла, поскольку находилась в нетрезвом состоянии. Спасенной оказалась 50-летняя жительница Краснодарского края.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать. Внезапно он начал тонуть.