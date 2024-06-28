Совместный просмотр порно закончился внезапной размолвкой

Пользователь Reddit рассказал на портале, как он решил посмотреть порно со своей девушкой и столкнулся с неожиданной реакцией с ее стороны. Многие комментаторы сочли поведение его возлюбленной странным.

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По словам автора поста, они с девушкой несколько месяцев назад начали смотреть порно, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Парень отметил, что они по очереди выбирают ролики.

«Вчера была моя очередь выбирать видео. Пока она была в ванной, я нашел видео, которое очень мне понравилось. Типичный ролик, один мужчина, одна женщина, довольно-таки ванильный», — заявил молодой человек. Однако когда пара начала смотреть видео, девушка поставила его на паузу и поинтересовалась, почему партнер включил именно этот ролик. Как указал рассказчик, его возлюбленная при этом выглядела рассерженной.

Девушка заявила бойфренду, что порноактриса в видео очень похожа на нее. «Я пригляделся и понял: черт возьми, она и впрямь на нее очень похожа! Я и правда не заметил этого сходства, когда выбирал видео. Но я все равно не понимал, почему ее это расстроило», — признался он.

Возлюбленная рассказчика объяснила ему, что ей кажется странным, что ее парень хотел посмотреть видео, в котором кто-то другой занимается сексом с похожей на нее женщиной. Молодой человек попытался объяснить, что изначально не заметил их сходства, однако девушка ему не поверила. «Она закрыла ноутбук, сказала, что у нее пропало настроение и ушла спать», — добавил он.

В комментариях многие пользователи предположили, что девушка рассказчика и была этой порноактрисой в ролике, однако он заверил, что это не так. «Это странная реакция», «Если без шуток, тебе нужно поговорить с ней об этом. Это была автоматическая реакция, причем очень иррациональная», — высказались другие комментаторы. Некоторые предположили, что возлюбленная парня могла расстроиться из-за того, что похожая на нее порноактриса более привлекательна.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что увидела публикации своего мужа в интернете и подала на развод. Она заявила, что ее супруг, как оказалось, придерживается консервативных взглядов по социальным и политическим вопросам.