Туристка перед своим исчезновением отправляла тревожные сообщения

Туристка из Франции отправила владельцу отеля, в котором остановилась, тревожное сообщение перед исчезновением на греческом острове Сикинос. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

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Владелец гостевого дома на популярном курорте Европы по имени Илиас Гаванас рассказал, что ранним утром увидел на телефоне пропущенный звонок от 73-летней постоялицы. Она также послала ему селфи и сообщение на английском со словами: «Я падать». Мужчина ответил на французском и английском языках, спросив, где она находится, и посоветовал ей позвонить по европейскому номеру службы экстренной помощи 112, а также предупредил полицию и муниципальные власти.

Как пишет источник, француженку пока не нашли. Помимо нее, еще двое туристов в Греции пропали без вести в условиях не по сезону жаркой погоды — в начале июня температура поднялась выше 40 градусов по Цельсию по всей стране.

«Мы предупреждаем их [туристов] не выходить на улицу в жару, всегда просим сообщать нам, где они находятся, не бродить в одиночестве», — подчеркнул владелец отеля.



Ранее пожилой турист из Нидерландов отправился в поход на греческом острове Самос и не выжил. 74-летнего мужчину обнаружили бездыханным, лежащим лицом вниз в овраге.