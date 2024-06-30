Самарец продает советскую шоколадку за 3 млн рублей

Товар выставлен на сайте бесплатных объявлений.

Продавец утверждает, что советская сладость "Сказки Пушкина" сохранилась в единственном экземпляре. Она была изготовлена еще на куйбышевской шоколадной фабрике. Упаковка не вскрывалась.

Интересно, что на обертке сохранилась первоначальная стоимость 25-граммовой плитки - 40 копеек. Теперь сладкий товар продается в интернете за 3 млн рублей.

© скриншот с сайта бесплатных объявлений

Автор объявления отметил, что цену может обсудить. Однако просит звонить и писать только "понимающих" покупателей.

Ранее житель Самары продавал советскую рублевую монету за 10 млн рублей.