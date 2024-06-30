Самарец продает советскую шоколадку за 3 млн рублей
Товар выставлен на сайте бесплатных объявлений.
Продавец утверждает, что советская сладость "Сказки Пушкина" сохранилась в единственном экземпляре. Она была изготовлена еще на куйбышевской шоколадной фабрике. Упаковка не вскрывалась.
Интересно, что на обертке сохранилась первоначальная стоимость 25-граммовой плитки - 40 копеек. Теперь сладкий товар продается в интернете за 3 млн рублей.
© скриншот с сайта бесплатных объявлений
Автор объявления отметил, что цену может обсудить. Однако просит звонить и писать только "понимающих" покупателей.
Ранее житель Самары продавал советскую рублевую монету за 10 млн рублей.