Бедные отец и сын разбогатели на 87,5 миллиона рублей и отказались от колбасы

В США отец и сын из штата Теннесси выиграли в лотерею один миллион долларов (87,5 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

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Пожилой мужчина, который решил не называть своего имени, купил билет на заправке в городе Эдервилл. Перед тем как выбрать билет, он заявил продавцу, что в случае победы откажется от одного продукта, который семье приходилось есть из-за бедности.

«Если выиграю миллион, никогда больше не буду есть болонскую колбасу», — сказал американец.



Джоди — сын победителя — рассказал, что тот не дотерпел до дома, стер защитный слой на билете и обнаружил, что действительно разбогател. Счастливчик принялся звонить домой.

«Он сказал: "Вы не поверите, что я только что сделал". Я спросил: "Что?" Он сказал: "Мы только что выиграли миллион долларов!" Я сидел там и думал: "Ага, конечно, так я тебе и поверил!"» — поделился воспоминаниями Джоди.



Однако вскоре пожилой мужчина вернулся домой и показал билет. Отец и сын забрали выигрыш 10 июня. Они решили взять деньги сразу и в итоге стали обладателями 500 тысяч долларов (43,3 миллиона рублей) после вычета всех налогов. Если бы родственники согласились на ежемесячные выплаты, то получили бы полную сумму в течение нескольких лет.

«Ипотека выплачена. Кредиты на машины закрыты. Вероятно, через неделю у нас вообще не станется долгов. Мы станем свободны от всех долгов и счетов», — восторженно прокомментировал Джоди выигрыш.



После выплаты выигрыша победителям заправочная станция, где был куплен счастливый билет, получила от устроителей лотереи семь тысяч долларов премии (607,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель США выиграл в лотерею 446,5 тысячи долларов, изменив привычке покупать определенные лотерейные билеты. Мужчина в последний момент принял решение сыграть в другую лотерею и сорвал куш.