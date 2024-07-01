Женщина вызвала полицию, чтобы сбежать со свидания

В США женщина вызвала полицию, чтобы сбежать с первого свидания с мужчиной, пишет New York Post. Правда, после этого американка попала за решетку по обвинению в ложном вызове.

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Как пишут СМИ, Сумайя Томас пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Но когда новый знакомый заехал за американкой, та вдруг передумала идти с ним в ресторан и вызвала полицию, сообщив офицерам, что ее якобы хочет избить собственный муж.

Приехавшие через пару минут полицейские задержали мужчину, который все еще стоял около дома Томас. Тот рассказал им, что знает Сумайю всего несколько дней и познакомился с ней в соцсетях, показав переписку в качестве доказательства.

После этого женщина призналась, что просто не испугалась идти на свидание и решила сорвать вечер таким способом. Томас думала, что сотрудники полиции ей помогут, поэтому и придумала свою легенду.

Американка была арестована и обвинена в ложном вызове, сейчас она находится под стражей.

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