Не совсем собачья работа: 5 неожиданных профессий собак

Сегодня, 2 июля, мир отмечает Международный день собак. Сейчас в России почти 23 млн домашних собак, часть которых не просто бегает с палкой в зубах, а выполняет настоящую работу, принося пользу людям. Но про собак-охранников и собак-ищеек все знают. А знаете ли вы про собаку-мэра или собаку-онколога? В честь праздника Рамблер собрал самые необычные собачьи профессии.

Мэр

На юге американского штата Калифорния, в горной, покрытой лесами местности стоит небольшая деревушка Идиллуайлда. Это тихое курортное местечко в живописной местности, которое притягивает уставших людей, желающих побродить по лесным тропам и насладиться горной прохладой и уединением. Некоторые известные актеры, например, Шон Коннери и Майкл Джей Фокс, обзавелись здесь домами, но кроме такого соседства Идиллуайлд едва ли был чем-то примечателен.

Возможно, заурядность деревушки подтолкнула группу зоозащитников привлечь внимание к животным и к деревне очень оригинальным способом — объявив выборы на должность мэра района, куда входит в том числе Идиллуайлд. Но так как по закону деревне мэр не полагается, в качестве кандидатов выступали домашние питомцы местных жителей. На выборах 2012 года соревновались 14 собак и две кошки. Победителем стал золотистый ретривер по кличке Макс. К сожалению, всего через год Макс умер, поэтому пост решили передать его ближайшему родственнику — ретриверу из той же собачьей семьи. Новый мэр получил имя Максимус Могучепёс Мюллер II и приступил к исполнению обязанностей. После конца срока на новых выборах Макс II вновь стал мэром и пробыл им девять лет. Следующим мэром Идиллуайлда стал двоюродный брат Могучепса — Макс III.

Что же входит в обязанности мэра деревушки? Никакой бюрократии и слушаний. Только общение с избирателями и туристами, участие в публичных мероприятиях, благотворительная деятельность и конечно, реклама курорта Идиллуайлда. Судя по тому, что мы узнали об этой далекой деревне, мэры Максы отлично справились со своими обязанностями.

Охотник на трюфели

Гриб трюфель — жемчужина европейской кухни. Трюфели очень ценны и дороги, потому что растут под землей. Гриб никак себя не выдает, и без сторонней помощи охота за ним похожа на поиски клада без карты.

Еще в XV веке французы и итальянцы догадались использовать для обнаружения трюфелей свиней, обладающих очень тонким обонянием. Эта практика сохранилась до наших дней, но постепенно от услуг свиней отказываются — толстые ищейки не только ловко находят трюфели, ковыряясь в земле, но и мгновенно их съедают, если владелец не успеет оттащить животное от гриба.

Главными «трюфелеловами» в наше время считаются собаки итальянской породы лаготто-романьоло. Ростом около 45 см, с короткой курчавой шерстью, эти компанейские и очень подвижные собаки легко дрессируются на поиск трюфелей. С двухмесячного возраста их учат находить спрятанные пластиковые коробочки с ломтиками трюфелей — за успешную находку пес получает лакомство.

В итальянском регионе Тоскана даже есть туристическое развлечение: участие в охоте за трюфелями. Гости могут понаблюдать за работой собаки, выкопать найденные ей грибы, а после отужинать блюдами с найденным трюфелем.

Детектор насекомых

Самые главные враги музеев — не воры, охочие до ценностей, а крысы, готовые без мук совести сожрать величайшие картины и исторические артефакты. Во всём мире музеи борются с грызунами по-своему. Кто-то раскладывает мышеловки и отраву, кто-то, как петербургский Эрмитаж, заводит служебных котов. Но в Музее изящных искусств Бостона поступили так, как никто прежде — сотрудники решили завести для охраны экспозиции от крыс и насекомых собаку.

Удивителен такой выбор тем, что ранее собак никогда не использовали ни для чего, кроме как для охраны входа на территорию музея. То есть не существовало методики дрессировки собаки для поиска тех же жучков и моли. Для команды музея это стало вызовом, к которому присоединился профессиональный дрессировщик.

Для эксперимента выбрали пса по кличке Райли породы веймаранер. В возрасте двух месяцев команда начала тренировки в музее. Стандартный способ дрессировки через угрозу наказания в случае ошибки не работал — Райли терял энтузиазм, выглядел уставшим и подавленным. Тогда пса начали стимулировать исключительно наградой в виде лакомства, игрушек или похвалы, и тут дело пошло.

Райли продемонстрировал невиданную эффективность, когда дело касалось поиска насекомых. Так сотрудники музея решили проверить пса с помощью зараженного ковра, свернутого в рулон. Как только ковер положили перед Райли, он тут же характерно среагировал, просигналив об угрозе.

Райли работает, когда музей уже закрыт, так что посетители не могут столкнуться с четвероногим смотрителем. Пес охраняет ценности музея вот уже шесть лет. И делает это настолько хорошо, что про него написали книгу «Приключения Райли, музейного пса».

Защитник пингвинов

Пингвины обитают не только в Антарктиде, но и на берегах Южной Америки, Африки и Австралии. Но если в Антарктиде для них представляют угрозу разве что касатки, то в более теплых регионах ситуация для пингвинов гораздо хуже.

На Среднем острове, что чуть южнее Австралии, обитала крупная колония малых пингвинов на несколько сотен особей. Местные жители были очень рады такому соседству — пингвины не мешали людям, а люди любовались забавными птицами. Пока однажды во время сильного отлива на остров не пришли лисы. Хищные лисицы начали массовую охоту на пингвинов, поставив их существование на острове под угрозу. В один год экологи насчитали всего четыре особи, оставшихся в живых.

Фермер Аллан Марш, занимавшийся разведением цыплят, смекнул — если его куриц от хищников успешно охраняет пастушья мареммо-абруццкая овчарка, значит, другие собаки могли бы охранять популяцию пингвинов. Идея была очевидна и хороша, но проблемой стали местные законы — на острове запрещалось иметь собак, хотя фермеру в качестве исключения для защиты бизнеса одна собака всё же полагалась.

После долгих битв с администрацией острова фермер завез еще одну собаку по кличке Чудак. Но три недели спустя она от тоски сама уплыла обратно на материк. Тогда Марш привез другую собаку, но и она убежала восвояси. Мареммо-абруццкие овчарки — компанейские животные, им непременно нужны сородичи.

С трудом выбив право на двух собак, Марш быстро выдрессировал их на охрану пингвинов от лисиц. Собаки справлялись, да еще как — за целый год не было ни одного нападения лисы на пингвина. Со временем популяция пингвинов восстановилась, а лисы стали обходить место их обитания стороной.

О спасении пингвинов Среднего острова даже сняли фильм «По кличке „Чудак“».

Диагност рака

Многие владельцы животных подтвердят, что их питомцы замечают, когда хозяин болен, и стараются побыть рядом или даже прилечь на больное место. Обычно речь идет о состояниях, когда болезнь человека очевидна. Но оказалось, что собаки могут обнаружить еще не проявившееся заболевание, причем задолго до появления первых заметных симптомов.

Так произошло с владелицей лабрадора по кличке Дейзи. Владелица собаки сама была врачом, и с щенячьего возраста тренировала Дейзи на обнаружение рака по запаху в моче и тканях пациентов. В какой-то момент Дейзи повадилась тереться о грудь хозяйки, хотя раньше за ней такого не замечалось. Поначалу женщина думала, что ее одежда пахнет чем-то манящим, но позже, испугавшись, она обратилась к врачу, который диагностировал в груди злокачественную опухоль. Лечение прошло успешно, так как рак пребывал в начальной стадии, но Дейзи фактически спасла хозяйке жизнь — когда симптомы опухоли проявились бы, вероятность успешного излечения была бы гораздо ниже.

Дрессировка удалась — собака учуяла запах веществ, которые выделяют раковые клетки. Чтобы бесценный талант Дейзи не пропадал даром, ее и 12 других собак включили в программу «Собаки-медики». За свою жизнь Дейзи проверила более 6000 образцов, точность ее вердиктов составила 93%.

Дейзи прожила 13 лет и получила медаль фонда «Голубой крест».