В США шериф проверил документы у водителя «НЛО»

Джефферсон-Сити. США. Помощник шерифа остановил на трассе в США машину, тюнингованную под летающую тарелку. Случай произошел в штате Миссури, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Post.

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Выяснилось, что необычное транспортное средство направлялось в Розуэлл, штат Нью-Мексико, где проводится фестиваль НЛО.

Автомобиль остановили за пересечение полосы в неположенном месте. Также выяснилось, что владелец просрочил номер.