Фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка превратили в предмет искусства

Снимок Джастина Тимберлейка после задержания в полицейском участке стал вдохновением для современного искусства в Хэмптоне. Фотографию певца после его недавнего ареста представили на выставке в местной галерее Романи Краморис. По сведениям, в галерею постоянно выстраиваются очереди, а прохожие обязательно фотографируют работу.

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«Художник Годфри Ломан сделал лимитированную серию работ, и когда он принёс их в галерею, моя реакция была: "О Боже! Это великолепно! Это просто великолепно!”», — рассказала владелица галереи Романи Краморис. По словам владелицы, галерея продала уже две или три работы по цене $520, и многие люди возвращаются. Галерея планирует выставлять эти работы в течение всего лета. «Зелёный цвет мне не нравится. Он выглядит немного больным, возможно, было слишком много мартини», — шутит Краморис.



Бармен в отеле American Hotel, расположенном в двух шагах от галереи Краморис, сказал, что певец выпил всего один мартини в баре перед арестом.

«Если он и пил больше, то не здесь», —сказал сотрудник отеля журналистам.



Забавно, что офицер, задержавший звезду, был настолько молод, что даже не знал, кто такой Тимберлейк. Полиция описала артиста как человека со стеклянными и налитыми кровью глазами. Бритни ликует!