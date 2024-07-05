Мужчина с ампутированной ногой хотел разнообразить секс и получил химический ожог

Житель Великобритании хотел попробовать что-то новое в сексе и получил химический ожог. Об этом пишет Daily Mirror.

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В октябре 2022 года 39-летний Нейт Хилл пережил ампутацию ноги. После этого его сексуальные отношения с бывшей партнершей заметно ухудшились. В надежде вернуть былую страсть пара решила вместе посмотреть порно. Это натолкнуло женщину на мысль: она предложила Хиллу избавиться от волос в паху, после чего повторить с ней эпизод из фильма. Тот отправился в ванную и наложил на нужные зоны крем для удаления волос.

Меньше чем через минуту Хилл почувствовал невыносимое жжение. По его словам, боль была хуже, чем от ожога гидравлическим маслом. Мужчина тут же смыл крем, однако паховая область успела покрыться волдырями.

После этого Хиллу пришлось несколько недель бороться с ожогами. Для этого он накладывал мази и прикладывал к воспаленной коже замороженный горошек. Все это время ему нельзя было заниматься сексом. После заживления отдельные участки кожи поменяли цвет, а волосы стали расти клочками.

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