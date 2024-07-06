Ведущая дважды перепутала победительницу конкурса «Мисс Москва» из-за плохого почерка жюри

Во время оглашения результатов конкурса красоты «Мисс Москва» ведущая дважды ошиблась с именем победительницы и объяснила путаницу плохим почерком членов жюри. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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Первоначально ошибку объясняли одинаковыми именами и похожими названиями номинаций. Все началось с того, что одна из участниц, Елизавета Могер, получила титул «Московской красавицы». Девушка уже радовалась победе, когда ведущая попросила ее «с чувством уважения» отдать корону и ленту другой финалистке — Снежане Вилковой. Вскоре выяснилось, что ведущая снова перепутала участниц, и Могер получила корону по праву. Вилкова же выиграла в номинации «Краса Москвы», которую до этого случайно вручили Снежане Недильской. Недильская должна была получить только титул «Мисс Совершенство», но забрала и вторую корону, когда ее вызвали на награждение второй раз.

В итоге ответственность за путаницу возложили на «врачебный почерк» членов жюри. Именно его не смогла разобрать ведущая. При этом подобный случай уже происходил с той же ведущей в 2022 году.

«Там просто когда было в комнате жюри совещание по поводу первых трех мест, там же от руки бюллетени заполняли. И ведущая не разобрала почерк. И она прочитала неверную фамилию, — объяснили инцидент организаторы. — Если бы это в печатном виде было или у нас было время, то, наверное, как-то это все отпечатал бы секретарь, а так получился такой конфуз».



По их словам, участниц путаница не расстроила.

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