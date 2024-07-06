Женщина нашла на чердаке дома коробку с посудой и разбогатела

Жительница Великобритании Джилл Стюарт нашла на чердаке дома коробку с побитой китайской посудой и разбогатела. Об этом сообщает The Sun.

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«Женщина продала коробку с побитой посудой, которая пролежала у нее на чердаке два десятилетия, за колоссальные 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 22 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру"), но чуть не потеряла этот лот», — говорится в материале.



Коробка досталась Стюарт в наследство от деда, который находился в Китае на рубеже XIX-XX веков. Британка обратила внимание, что посуда была повреждена, и решила ее выкинуть как ненужную. Однако в последний момент женщина передумала выбрасывать вещи и отнесла их в аукционный дом. В итоге выяснилось, что кухонная утварь представляет большой интерес для коллекционеров.

Ранее сообщалось о том, что в США мужчина разбогател благодаря совету, который много лет назад дала ему бабушка. Американец купил два лотерейных билета и выиграл 50 тысяч долларов (около 4,4 миллиона рублей).