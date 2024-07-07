Самец удава, оказавшийся самкой, принес потомство путем непорочного зачатия

В одной из школ Великобритании живет удав по кличке Роналду. Местный ветеринар заверял, что это самец. Однако во время плановой проверки в виварии вместе с 13-летней змеей были обнаружены 14 детенышей.

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Появление потомства у бразильского радужного удава подтвердил специалист по уходу за животными из Портсмутского колледжа. А специалист по рептилиям добавил, что Роналду в последнее время выглядел немного толще, чем обычно, но никто не заподозрил, что это беременность.

Удав не имел контактов с другими змеями в течение почти десяти лет. Самке удалось произвести на свет детенышей при помощи уникального процесса – партеногенеза, также называемого однополым размножением или непорочным зачатием. Это форма размножения, при которой эмбрион развивается без оплодотворения яйцеклетки. Специалист по рептилиям отметил, что детеныши, по сути, являются клонами своей матери, хотя их окрас немного отличается.

Партеногенез – крайне резкое явление. Он был зафиксирован у насекомых, амфибий, птиц, рептилий и рыб. Случай непорочного зачатия Роналду – третий в истории содержания бразильских радужных удавов в неволе, говорится на портале IFL Science.

В 2021 году американским ученым удалось выявить случай партеногенеза у двух самок калифорнийских кондоров. Также однополое размножение в 2023 году зафиксировали у крокодила в зоопарке Коста-Рики.