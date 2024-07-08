Дрейк зашел на стрим Мелстроя, назвал его легендой и пообещал приехать

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, наиболее известный как Drake, посетил недавнюю трансляцию Андрея Mellstroy Бурима на Kick и пообщался со стримером в чате.

Музыкант назвал скандального инфлюенсера легендой, высказал слова поддержки в связи с навалившимися из-за Jetcar проблемами, посмотрел на игру Мелстроя в казино, а затем даже пообещал однажды его навестить.

Мелстрой — легенда.Мы оба сломлены, я чувствую твою боль, брат, у нас есть только кальян и извинения от Эдди.Я хочу увидеть максимальный выигрыш в Sugar Rush 1000, пожалуйста. Ха-ха-ха, однажды я к тебе приеду.

Дрейк



Ранее Мелстрой раскрыл свой ежемесячный заработок — за последнее время доход не падал ниже 200 млн рублей.