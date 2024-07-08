Стадо коров на детской площадке шокировало кузбассовцев

Кузбассовцы возмущены тем, что местный фермер гонит буренок на пастбище прямо через детские площадки.

В соцсетях в понедельник появилось сообщение о коровах, которые гуляют прямо по игровой площадке в Промышленновском округе.

– Ждем, когда случится беда? Или кто-то начнет в конце-концов решать данную проблему скотины "предпринимателя" Боба на детской площадке, где куча маленьких детей? – сокрушается автор видео.



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Однако комментаторы под записью оказались иного мнения. Они считают, что пастух следит за поведением скота, а главная опасность, которая может исходить от животных, – это "мины".

Тем не менее нужно помнить, что коровы далеко не всегда ведут себя дружелюбно по отношению к людям.